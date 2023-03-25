القانوع: عملية حوّارة رد على جرائم الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانـوع أنَّ عملية إطلاق النار البطولية في بلدة حوّارة تأتي في إطار عمليات الرد المستمرة على جرائم الاحتلال وآخرها اغتيال قائد كتيبة طولكرم المجاهد أمير أبو خديجة.

وقال القانوع في تصريحات مساء السبت، إن العملية تبرهن على ديمومة المقاومة واستمراريتها، مشيرًا إلى أن عمليات المقاومة وضربات الشباب الثائر في الضفة الغربية ستتصاعد ردّاً على سلوك حكومة الاحتلال المتطرّفة، ولن تنكسر أو ينجح أحد من إيقافها.

ونوّه بأن بلدة حوارة ستبقى وشبابها الثائرين الأبطال أيقونة فخر للمقاومة، مؤكدًا أنه ستتحطّم على صخرة صمودها مخطّطات الاحتلال وستفشل كل محاولات حصارها وكسر إرادتها.

وأُصيب جنديّان من قوات الاحتلال في عملية إطلاق نار في حوّارة جنوبي نابلس مساء اليوم، وأعلنت لاحقًا كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتها عن تنفيذ العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين