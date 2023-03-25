فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القانوع: عملية حوّارة رد على جرائم الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

أرسنال يريد التخلي عن أغلى لاعب في تاريخه

إصابة 16 شرطيا خلال احتجاجات على مشروع لبناء خزانات مياه جنوب غربي فرنسا

نماء يتعاقد مع لاعب شباب رفح

كم صفقة متبقية لفريق اتحاد بيت حانون؟

إصابات في صفوف الاحتلال بعملية إطلاق نار بنابلس

أول وزير في حكومة نتنياهو ينتقد التعديلات القضائية ويحذّر من تداعياتها

إعلان مفاجئ من بوتين بشأن نشر الأسلحة النووية

"أبو علي مصطفى" تتبنَّى عملية حوّارة وتدعو لمواجهة شاملة مع الاحتلال

القانوع: عملية حوّارة رد على جرائم الاحتلال

25 مارس 2023 . الساعة 23:25 بتوقيت القدس
...

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانـوع أنَّ عملية إطلاق النار البطولية في بلدة حوّارة تأتي في إطار عمليات الرد المستمرة على  جرائم الاحتلال وآخرها اغتيال قائد كتيبة طولكرم المجاهد أمير أبو خديجة.

وقال القانوع في تصريحات مساء السبت، إن العملية تبرهن على ديمومة المقاومة واستمراريتها، مشيرًا إلى أن عمليات المقاومة وضربات الشباب الثائر في الضفة الغربية ستتصاعد ردّاً على سلوك حكومة الاحتلال المتطرّفة، ولن تنكسر أو ينجح أحد من إيقافها.

ونوّه بأن بلدة حوارة ستبقى وشبابها الثائرين الأبطال أيقونة فخر للمقاومة، مؤكدًا أنه ستتحطّم على صخرة صمودها مخطّطات الاحتلال وستفشل كل محاولات حصارها وكسر إرادتها.

وأُصيب جنديّان من قوات الاحتلال في عملية إطلاق نار في حوّارة جنوبي نابلس مساء اليوم، وأعلنت لاحقًا كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتها عن تنفيذ العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #حوارة #عبد اللطيف القانوع

متعلقات

الأكثر قراءة