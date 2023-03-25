إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

أُصيب مساء اليوم السبت مواطنان بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة دير شرف شمالي غرب نابلس، شمال الضفة الغربية، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان مستوطنون قد أطلقوا النار تجاه مركبات فلسطينية بالقرب من البلدة مساء اليوم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إنَّ "مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، بالقرب من دوار (دير شرف)، الأمر الذي ألحق أضراراً ببعضها"، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال "أطلقت النار بشكل كثيف في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أُصيب جنديان من قوات الاحتلال في عملية إطلاق نار، في بلدة حوّارة جنوبي نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين