أرسنال يريد التخلّي عن أغلى لاعب في تاريخه

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رغبة إدارة نادي أرسنال متصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، في إحداث ثورة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من خلال الاستغناء عن أغلى لاعب في تاريخه برفقة 6 آخرين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت الصحيفة إن الإيفواري نيكولاس بيبي أغلى لاعب في تاريخ النادي بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، سيكون على رأس اللاعبين المغادرين بنهاية الموسم الحالي 2022-23.

وأضافت أن بيبي الذي يلعب حاليًا معارًا ضمن صفوف نيس المنافس في الدوري الفرنسي، خرج من حسابات المدرّب الإسباني ميكيل أرتيتا مؤخرًا، ولم يخض صاحب الـ27 عامًا أي مباراة في بقميص "الغانرز" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

أرسنال سيستمع إلى العروض بشأن نيكولاس بيبي

وأوضح ذات المصدر، أن المشكلة تكمن في تبقي عام آخر على نهاية عقد الدولي الإيفواري، الذي يتقاضى راتبًا أسبوعيًّا يبلغ 140 ألفًا، كون أنه لا وجود حاليًا لأي عروض لضمه، باستثناء نادي نيس، وقد يستغل أرسنال الفرصة للتخلص منه.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ نادي نيس يشير إلى استعداده لدفع رسوم انتقال اللاعب الإيفواري، الذي أصبح أغلى صفقة في تاريخ أرسنال عندما انضم إليهم من ليل في عام 2019.

وختمت الصحيفة البريطانية قولها، إن أرسنال قد يضطر إلى الدفع له من أجل مغادرة الفريق، حيث ستدفع إدارة المدفعجية على الأقل مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني لا تزال مستحقةً لنيكولاس بيبي من عقده.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 غادر كل من مسعود أوزيل وبيير إيمريك أوباميانغ وأليكس لاكازيت وهنريك مخيتاريان وشكودان موستافي وسكراتيس باباستاثوبولوس وسيد كولاسيناك وهيكتور بيليرين وكالوم تشامبرز وديفيد لويز، أرسنال بدون أن يدخل خزينة النادي أي رسوم من خروجهم.

وكان البرازيلي إيدو المدير الرياضي لنادي آرسنال برّر تلك السياسة في الصيف الماضي عندما قال: "عندما يبلغ اللاعب 26 عامًا أو أكثر، ويتقاضى راتبه كبيرًا ولا يقدّم ما هو مطلوب منه فوق الميدان، فهو يؤثّر فيك وفي ميزانية النادي".