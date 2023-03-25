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نماء يتعاقد مع لاعب شباب رفح

25 مارس 2023 . الساعة 22:22 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

واصل نماء تحركاته لتعزيز صفوف الفريق تحضيرا للموسم القادم، حيث تعاقد مع لاعبان جديدان للانتقال للفريق الطامح للمنافسة على بطاقتي الصعود من دوري الدرجة الأولى.

وتعاقد نماء مع اللاعب محمود أبو عمران لاعب فريق شباب رفح، بعد رحيله عن صفوفه بعدما لعب معه في الموسم الماضي قادما من خدمات خانيونس، لكنه لم يحظى بالمشاركة بشكل دائم مع الفريق الرفحي.

ويعد أبو عمران سادس الوافدين الجدد إلى نماء الذي ضم في وقت سابق ثلاثة لاعبين من نادي اتحاد بيت حانون هم يوسف أبو زيد ومحمود عطية ومحمد سلمان "ماروكو"، بعد انهاء اللاعبين ارتباطهم بفريقهم السابق إلى جانب التعاقد مع حاتم نصار مهاجم اتحاد خانيونس.

وعلى صعيد حراسة المرمى فإن إدارة النادي تعاقدت مع الحارس أحمد برهم "الشاعر"، حيث سبق له اللعب مع الفريق في موسمين قبل اللعب مع غزة الرياضي في الموسم الماضي، قبل أن يتم التعاقد مع الحارس بلال أبو حمدان الذي أنهى ارتباطه مع فريقه السابق المجمع الاسلامي ليكون الصفقة السابعة التي يبرمها الفريق.

ويسعى نماء للتعاقد مع عدد من اللاعبين الأخرين من أجل الانضمام للفريق، في ظل رحيل مجموعة من اللاعبين الذين تواجدوا معه في الموسم الماضي مثل سعيد السباخي وفادي عساف وغيرهم من اللاعبين.

وكان نماء أعلن تجديد الثقة بالكابتن بسام أبو الصادق لمواصلة القيادة الفنية للفريق، بعد ساعات من نهاية دوري الدرجة الأولى.

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#شباب رفح #دوري غزة #نماء

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