كم صفقة متبقية لفريق اتحاد بيت حانون؟

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قال محمد العيماوي مدرّب فريق نادي اتحاد بيت حانون الرياضي، إنَّ ناديه أنجز نسبة كبيرة من صفقات اللاعبين، ولم يتبقَّ سوى صفقتين سيتم إنجازهما خلال شهر رمضان المبارك، ليتم بعدها إغلاق ملف صفقات اللاعبين.

وأكد العيماوي لـ" "، أنه بات بحاجة للاعبين في الظهيرين الأيمن والأيسر فقط، وسيتم إنجازهما خلال الفترة القادمة، مُشيراً إلى أنه تعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة، ليتلاشى ما حدث الموسم الماضي، عندما نجا بأعجوبة من مقصلة الهبوط.

وأوضح العيماوي، أن عدد التعاقدات الكبير للاعبين لتعويض اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق وهم 11 لاعباً، مشيراً إلى أن عددًا من اللاعبين تم تجديد التعاقد معهم، ولم يكونوا ضمن الصفقات الجديدة.

وأضاف أن قوام الفريق النهائي بعد إغلاق باب الصفقات سيكون 16 لاعباً فقط، ما يعني أنه يقوم باستبدال لاعبين فقط، وليس إضافات جديدة.

ووعد العيماوي، جماهير بيت حانون أن يظهر الفريق بشكل مميز في الموسم القادم، وكما كان في المواسم السابقة، مُطالباً إياهم بدعم ومؤازرة الفريق لما لهم من دور كبير في تحفيز اللاعبين.