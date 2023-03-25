أول وزير في حكومة نتنياهو ينتقد التعديلات القضائية ويحذّر من تداعياتها

طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، بوقف تشريعات إضعاف القضاء بشكلٍ فوري، محذّراً من تداعياتها الخطيرة على جيش وأجهزة الأمن لدى الاحتلال.

وقال غالانت في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت: "كل من لا يوقف الإصلاحات القضائية الآن سيكون مسؤولاً عن الكارثة"، مردفاً أن "التهديدات في محيطنا كبيرة".

ولفت إلى أنّ (إسرائيل) تواجه في هذه الأيام تحدّيات أمنية لا سابق لها.

وأشار إلى أنّ الأحداث التي تجري في المجتمع الإسرائيلي أثّرت على جيش الاحتلال، متابعاً أنّ "الانقسام دخل إلى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وهذا خطر ملموس، ولن أدع هذا يحدث".

ودعا غالانت إلى "إيقاف التظاهرات ومد اليد إلى الحوار".

وعلى الفور طالب وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير من نتنياهو إقالة وزير الجيش، واصفاً إياه بأنه " استسلم للابتزاز والتهديدات".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، تظاهر الآلاف قبالة منزل غالانت، في محاولة للضغط عليه من أجل وقف تشريعات إضعاف القضاء.

وتزامنت مطالب غالانت مع تظاهر عشرات الآلاف للأسبوع الثاني عشر على التوالي ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديلات القضائية.

وخرجت التظاهرات، مساء اليوم، في عشرات النقاط في كيان الاحتلال، وذلك احتجاجاً على التعديلات القضائية في حكومة نتنياهو.

المصدر / وكالات