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إعلان مفاجئ من بوتين بشأن نشر الأسلحة النووية

25 مارس 2023 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة، في خطوة من شأنها أن تزيد من منسوب التوتر الدولي الذي نجم عن اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وأكد بوتين أن هذه الخطوة لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلا إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية.

ويأتي إعلان الرئيس الروسي عن هذه الخطوة، وسط استمرار المعارك في شرق أوكرانيا، وبينما تقول تقارير غربية إن الروس يواجهون تعثرا ولم يستطيعوا تحقيق الأهداف العسكرية على النحو الذي أرادوه.

ولوحت روسيا مرارا باستخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك، مشيرة إلى الإقدام على "الخيار الصعب" في حال وجود خطر محدق بالأمة.

ورفضت روسيا في أكثر من مناسبة تقارير غربية عن عزمها استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، واعتبرت ذلك بمجرد "دعاية مناوئة".

وتعد بيلاروسيا من الدول الحليفة لروسيا على نحو وثيق، بينما واجهت موسكو حملة مقاطعة غربية منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.

المصدر / وكالات
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#روسيا #بوتين #السلاح النووي #بيلاروسيا

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