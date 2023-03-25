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"أبو علي مصطفى" تتبنى عملية حوارة وتدعو لمواجهة شاملة مع الاحتلال

25 مارس 2023 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن عملية حوارة الفدائية التي أسفرت عن إصابة جنديين من قوات الاحتلال مساء اليوم السبت.

وقالت الكتائب في بيان صحفي مساء اليوم: "إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوةٍ صهيونيّةٍ عند حاجز حوارة على الطريق الرئيسي في حوارة جنوب نابلس".

ووجهت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الدعوة الجادّة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة للتوحّد ورص الصفوف في جبهة المقاومة الفلسطينيّة، كإطار ميداني مقاوم.

وأكدت ضرورة أن تكون المقاومة مهمة وطنيّة راهنة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ضد الاحتلال ومستوطنيه، "لنكن يدًا بيد وكتفًا بكتف لخوض المواجهة الشاملة على مساحة الوطن حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #عملية حوارة #أبو علي مصطفى

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