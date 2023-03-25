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حماس تبارك عملية إطلاق النار في حوارة

25 مارس 2023 . الساعة 19:48 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، بعملية إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال في بلدة حوارة بنابلس.

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وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، إن عملية حوارة الجديدة مساء اليوم هي رسالة تحد من شعبنا ومقاومته لجيش الاحتلال الصهيوني، فبلدة حوارة المحاصرة تواصل المقاومة والرد على عنجهية الاحتلال ومستوطنيه.

وأضاف حمادة، "طالما بقي الاحتلال فإن المقاومة ستتواصل رغم كل الجرائم الصهيونية، وإن العملية اليوم هي رسالة جديدة للمتآمرين على قضيتنا ومقاومتنا".

ودعا، ثوار شعبنا لمواصلة توجيه الضربات لهذا العدو، وضرب أهداف الاحتلال ومستوطنيه على امتداد أرضنا المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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