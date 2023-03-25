مودريتش يرد بشكل واضح على اهتمام نادي النصر

أكد نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، أن الحديث عن إمكانية انتقاله إلى النصر السعودي مجرد تكهنات، مُشددًا على أن رغبته هي البقاء مع "الميرينغي"، وتجديد عقده مع ناديه الإسباني الذي سينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

ويستعد مودريتش لقيادة المنتخب الكرواتي في مباراته أمام ضيفه منتخب ويلز، أمسية السبت 25 مارس/ آذار، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وخلال تصريحاته عبر وسائل الإعلام، أجاب لاعب ريال مدريد عن احتمالية انتقاله إلى النصر، واللعب مرة أخرى مع زميله السابق في مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال مودريتش حسب ما أوردته صحيفة "vecernji" الكرواتية: "كل شخص في الريال يسألني نفس الشيء. من المعروف أن رغبتي هي البقاء في ريال مدريد. آمل أن يتحقق ذلك. كل شيء آخر هو تكهنات. أعلم أنه عليك كتابة شيء ما. أعتقد وأتمنى أن أبقى في ريال مدريد".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في الأسابيع الماضية أن مودريتش رفض عرضًا مغريًا للانضمام إلى النصر، في نافذة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وحسبما ورد، فإن "العالمي" عرض على اللاعب صاحب الـ37 عامًا راتبًا سنويًا يبلغ 30 مليون يورو، لكن النجم المُتوج ببرونزية مونديال قطر 2022 يريد الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

ولم تتواصل حتى الآن إدارة ريال مدريد مع اللاعب الكرواتي أو وكيل أعماله من أجل تمديد العقد، لكن من المتوقع حدوث ذلك مع نهاية شهر أبريل/نيسان المُقبل ومطلع مايو/أيار القادم.

ويملك مودريتش في جعبته 35 لقبًا مع ريال مدريد، أبرزها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا إلى جانب الفوز بكأس العالم للأندية 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، وفاز بجائزة الكرة الذهبية عام 2018.

يُذكر أن النجم الكرواتي شارك هذا الموسم في 37 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المُسابقات، وأسهم بـ11 هدفًا، بواقع 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة لزملائه.