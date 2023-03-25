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إصابة فلسطيني باعتداءات المستوطنين في حمصة البقيعة

25 مارس 2023 . الساعة 17:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أُصيب شاب فلسطيني باعتداءات المستوطنين، اليوم السبت، على الرعاة والمواشي في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية أنَّ المواطن طارق طالب عواودة أُصيب بحجر في الرأس، بعد مهاجمته من قبل المستوطنين، كما قتلوا رأسًا من الماشية.

وأوضحت المصادر أنَّ هذا الاعتداء يأتي بعد يومين من قيام مستوطنين آخرين بالاعتداء على الرعاة وعلى خيام المواطنين في خربة الفارسية.

وتعد خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية من المناطق المهمة التي يسعى الاحتلال لفرض سيطرته عليها، الأمر الذي تسبّب بمعاناة طويلة لسكانها لا سيّما بعد مواجهتهم أحد عشر إخلاء خلال السنوات الأربع الأخيرة بذريعة التدريبات العسكرية الاحتلالية.

ويتعرّض أهالي الخربة يوميًّا لمضايقات تشمل مصادرة جراراتهم الزراعية ومصادرة مواشيهم، ووضع العراقيل أمام نقل المياه بالصهاريج إلى مساكنهم.

وتحوّلت الخربة في السنوات الأخيرة إلى مسرح للتدريبات العسكرية الإسرائيلية، التي كانت تجبر الأهالي على مغادرة مساكنهم لأيام بسبب استخدام الذخيرة الحيّة، إلى جانب تهديدات المستوطنين في مستوطنتي " روعيه" و"بكعوت" المقامة على أراضيهم.

وتقع حمصة الفوقا في قلب سهل البقيعة الممتد على 60 ألف دونم من أخصب أراضي فلسطين الزراعية، ويشمل المثلث قرى المالح والفارسية ثم عين البيضا (شمالًا)، ويعود (جنوبًا) إلى قرى مرجي نعجة وغزال ثم إلى الجفتلك وفروش بيت دجن، وجميعها مهدَّدة بالتهجير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #مواجهات #الأغوار الشمالية #حمصة البقيعة

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