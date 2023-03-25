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روسيا تعفو عن 5000 مجرم سابق بعد قتالهم في أوكرانيا

25 مارس 2023 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
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قال يفجيني بريجوجن، مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم السبت، إنه تم العفو عن أكثر من 5 آلاف مجرم سابق بعد إنهاء عقودهم للقتال في صفوف المجموعة أمام أوكرانيا.

واضطلعت فاجنر بدور أكثر أهمية في حرب أوكرانيا بعدما عانى الجيش الروسي من سلسلة من الهزائم العام الماضي.

وتتكون المجموعة في الأصل من مخضرمي معارك القوات المسلحة الروسية.

وبرز بريجوجن من الظل وجنّد آلاف الرجال من السجون مقدمًا لهم فرصة لنيل الحرية في مقابل المشاركة في بعض أخطر المعارك في أوكرانيا.

وقال بريجوجن، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقطع صوتي منشور على تطبيق تيليجرام: “في الوقت الحالي، أكثر من 5 آلاف أُطلق سراحهم بموجب العفو بعد إنهاء عقودهم مع فاجنر”.

وأضاف بريجوجن أنّ 0.31% فقط من المعفى عنهم بعد الخدمة في فاجنر عادوا إلى الجريمة، مضيفًا أنها نسبة أقل 10 مرات إلى 20 مرة من المؤشرات القياسية.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #فانجر

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