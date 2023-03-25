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إنجاز كبير لزلاتان إبراهيموفيتش في تصفيات كأس أوروبا

25 مارس 2023 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
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إنجاز كبير لزلاتان إبراهيموفيتش في تصفيات كأس أوروبا

أصبح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاماً) الجمعة ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم، خلال خسارة بلاده أمام مضيفتها بلجيكا 0-3.

ودفع مدرب السويد ياني أندرسون بمهاجم ميلان الايطالي في الدقيقة 73 مكان مهاجم نيوكاسل الانكليزي ألكسندر أيزاك، وهو في سن الـ41 عاماً و172 يوماً.

في بادء الأمر، اعتُبر زلاتان، المولود في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1981، أكبر لاعب يخوض مباراة في التصفيات القارية، لكن تبيّن ان لاعب جبل طارق لي كاتشارو، المولود في 29 أيلول/سبتمبر 1981، قد حطّم الرقم القياسي خلال مباراة بلاده الجمعة ضد اليونان عن 41 عاماً و176 يوماً.

لكن زلاتان لا يزال متقدماً على حامل الرقم القياسي السابق، حارس المرمى الايطالي دينو زوف الذي لعب ضد السويد بالذات في 29 أيار/مايو 1983 بعمر 41 عاما وثلاثة أشهر ويومًا واحدًا.

وكان زلاتان أصبح الأسبوع الماضي أكبر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإيطالي.

أصرّ مطلع الاسبوع انه يريد خوض نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا (بحال تأهل بلاده)، عندما سيكون بعمر الثانية والأربعين، ليصبح أكبر لاعب يخوض النهائيات.

المصدر / وكالات
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#كأس أوروبا #زلاتان إبراهيموفيتش

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