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وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين أثناء الولادة في غزة

25 مارس 2023 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
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الصحفية مرج الزهور أبو هين

أفادت مصادر إعلامية، بوفاة الصحفية مرج الزهور محمود أبو هين، أثناء الولادة في غزة.

يُذكر أنّ الصحفية مرج الزهور هي ابنة الشهيد محمود أبو هين الذي ارتقى مع شقيقيه أيمن ويوسف خلال محاصرتهم من الاحتلال في حي الشجاعية عام 2003.

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يُذكر أنّ الزميلة الراحلة مرج الزهور أبو هين، درست الإعلام وعملت في عدة وسائل إعلام محلية، من بينها قناة الكتاب الفضائية، ومؤخرًا انتقلت للعمل في المجلس الأعلى للقضاء بغزة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الولادة #الصحفية مرج الزهور #محمود أبو هين

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