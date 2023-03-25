وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين أثناء الولادة في غزة

أفادت مصادر إعلامية، بوفاة الصحفية مرج الزهور محمود أبو هين، أثناء الولادة في غزة.

يُذكر أنّ الصحفية مرج الزهور هي ابنة الشهيد محمود أبو هين الذي ارتقى مع شقيقيه أيمن ويوسف خلال محاصرتهم من الاحتلال في حي الشجاعية عام 2003.

اقرأ أيضًا: تقرير "مرج الزهور" تشتم رائحة ذكريات لم تذبل



يُذكر أنّ الزميلة الراحلة مرج الزهور أبو هين، درست الإعلام وعملت في عدة وسائل إعلام محلية، من بينها قناة الكتاب الفضائية، ومؤخرًا انتقلت للعمل في المجلس الأعلى للقضاء بغزة.

اقرأ أيضًا: مجزرة عائلة أبو هين.. شاهد حي على إجرام الاحتلال





المصدر / فلسطين أون لاين