حماس تُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسير فلسطيني

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسير وليد أبو دقة، بعد التدهور الخطير الذي طرأ على صحته.

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وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إننا نُحمّل سلطات الاحتلال وما يسمى إدارة مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير البطل وليد دقة، بعد التدهور الذي طرأ على صحته جراء معاناته من مرض السرطان، وما تعرّض له من جريمة إهمال متعمّدة، ومماطلة في نقله إلى المستشفى لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف القانوع، نُدين سياسة الإهمال الطبي المستمرة التي يتعرض لها أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على الاحتلال للكفّ عن انتهاكاته وجرائمه والتي تستوجب الإدانة والمحاسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين