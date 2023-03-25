"حماس" تدين التوسع الاستيطاني في بيت لحم والقدس المحتلتين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات؛ "إفرات" و"بيتار عيليت" في بيت لحم، و"جيلو" شرقي القدس المحتلة.

ووصف المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صحفي، ما يجري بأنه "استمرار في نهج الاحتلال العدواني والتهويدي ضد شعبنا وأرضنا، ورسالة إلى الساعين وراء سراب التفاهمات الأمنية والسياسية مع هذا العدو المجرم".

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وقال: "في الوقت الذي ندين فيه هذا التعدّي السافر على أرضنا المحتلة، ندعو السلطة الفلسطينية مجددًا إلى التوقّف عن مسار التنسيق الأمني العبثي مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا أجندته على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمُّل مسؤولياتهم بالتحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ولجم سياساته وانتهاكاته ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين