الضفة.. حراك المعلمين يؤكد استمرار فعاليات الإضراب المفتوح

أكد حراك المعلمين المُوحَّد بالضفة الغربية، اليوم السبت، استمرار فعاليات الإضراب المفتوح؛ نافيًا ما تم تداوله من مزاعم حول توقُّف الإضراب والعودة إلى الدوام المنتظم.

وقال في بيان صحفي: إنّ “الإضراب لم يضعُف ومستمر في المحافظات كافة”، موضحًا أنّ ما يُشاع هو “محاولة يائسة من الحكومة؛ لإفقاد المعلمين توازنهم وعدم المضي في فعالياتهم”.

وحذّر الحراك؛ حكومة محمد اشتية من الوصول في الأيام القادمة إلى قرار بالاعتصام في رام الله مع المبيت، حيث ستُقام خيمة اعتصام خاصة بذلك، مشددًا على وحدة المعلمين وتمسُّكهم بحراكهم حتى تحقيق مطالبهم.

ونفى الحراك وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “مجلس أولياء الأمور المُوحّد”، إنما ظهرت بشكل طارئ بتغيير مُسمَّى صفحة قديمة.

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وطالب أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، وعدم توجه الطلبة في حال طُلب منهم ذلك، مشددًا على استمرار الفعاليات المُعلنة مسبقًا دون توقف، والمُتمثّلة في: الإضراب بشكله الحالي (إضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود – بصمة الأصبع- والمغادرة في أيّ وقت يريده المعلم)، وذلك لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي.

كما طالب بمقاطعة المراقبة على اختبار التوظيف في المحافظات كافة، مقاطعة اختبارات الثانوية العامة بما يشمل المراقبة والتصحيح، ومقاطعة الأعمال المكتبية والإدارية والدورات والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.

ونوّه حراك المعلمين إلى أولياء الأمور بأنّ ما تم تنفيذه من الاتفاق الخاص بالمعلمين لا يتجاوز 90 شيكلًا على قسيمة الراتب، حيث تم تجاهل باقي المطالب.

المصدر / فلسطين أون لاين