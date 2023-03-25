7 أغذية "ذكية" تحافظ على خلايا الدم

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

"الغذاء الذكي" مفهوم بزغ حديثًا ويعني الغذاء الذي يفيد الصحة وفي الوقت نفسه يحافظ على البيئة ويعود بالنفع والمردودية على المزارعين.

فهو مفيد للإنسان في حماية الدماغ والقلب والخلايا العصبية والأوعية الدموية، ويساعد في تأخير أعراض الشيخوخة، والحد من أمراضها الخطيرة، وهو يتمثل في الكثير من الفواكه والخضروات والأسماك والدهون الصحية، كزيت الزيتون وغيرها.

وإليك عزيزتي حواء سبعة من تلك الأغذية:

1- الخضروات والفواكه الملونة:

تعد الفوائد الصحية لنظام غذائي غني بالفواكه والخضروات -وبالذات الملونة منها- كبيرة بالنسبة للدماغ والقلب، كما تضم الأطعمة الملونة -ولا سيما الحمراء والزرقاء والبنفسجية منها- مثل الباذنجان والبطاطا الحلوة نسبة عالية من صبغة "الأنثوسيانين" (anthocyanin) النباتية، التي تقلل من أخطار الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

2- سمك السلمون والسردين والرنجة:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والرنجة، مليئة بأحماض "أوميغا 3"، كما أنها جزء أساسي من الأغشية الخلوية في الجسم، وتُساعد على حفظ الخلايا العصبية، وترفع من مستويات مادة "السيروتونين" في الدم.

3- الكاكاو الساخن:

وجد البروفيسور تشانغ يونغ لي أستاذ كيمياء الطعام في "جامعة كورنيل" أن المحتوى المضاد للأكسدة في ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو النقي "أقوى مرتين تقريبًا من عصير العنب الأحمر، وأقوى بمرتين إلى 3 مرات من الشاي الأخضر و4 إلى 5 مرات من الشاي الأسود".

وتحمي مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو الساخن خلايا الدماغ من "الإجهاد التأكسدي" (oxidative stress) الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض الزهايمر واضطرابات أخرى.

4- المكسرات وخصوصًا اللوز والجوز:

إضافة إلى جاذبيتها وشعبيتها فإن المكسرات غنية بمضادات الأكسدة، فوجد الباحثون أنها تخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وأظهرت دراسة أجرتها "جامعة هارفارد" أن النساء اللواتي تناولن أكثر من 5 أونصات من المكسرات أسبوعيًّا كن أقل عرضة بكثير للإصابة بأمراض القلب، مقارنة بمن تناولن أونصة واحدة أو أقل.

كما أن المكسرات لا تزيد الوزن مثل الأنواع الأخرى من الأطعمة الدهنية، وهي غنية أيضًا بمادة "أوميغا 3" المذكورة آنفًا.

5- زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون البكر -وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي بحوض البحر الأبيض المتوسط- على مضادات الأكسدة القوية التي تسمى البوليفينول (polyphenols)، وثبت أن زيت الزيتون يقلل من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ويعد النظام الغذائي بحوض البحر الأبيض المتوسط واحدًا من أفضل الأنظمة الغذائية في العالم، وكثيرًا ما يصنّفه العلماء على أنه النظام الغذائي الأكثر صحة.

6- الثوم يقاوم الشيخوخة:

هذا النبات النفاذ له فوائد مذهلة، فهو يقاوم الشيخوخة بخصائصه المضادة للأكسدة، كما يحتوي على مركبات قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات، وتساعد في التخلص من نزلات البرد والالتهابات الناتجة عن الإجهاد.

ويُعد الثوم النيء المسحوق هو الأفضل، أما الثوم المطبوخ فأقل قوة، لكنه يبقى مفيدًا للقلب والأوعية الدموية.

7- التوت يحسن الذاكرة ويخفض ضغط الدم:

التوت البري الحلو مليء بمضادات الأكسدة، وتظهر الدراسات العلمية أن النظام الغذائي الغني بالتوت يحسن الذاكرة والمهارات الحركية ويعكس التدهور المرتبط بالعمر.

كما تؤثر المواد الكيميائية الموجودة في التوت على آلية تقلص الشرايين، ومن ثم يكون لها تأثير جيد على ضغط الدم، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، ويقود في النهاية إلى السكتات الدماغية.