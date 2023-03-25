كيكة التوت

المكونات:

3 أكواب توت طازج أو مثلج.

ملعقة كبيرة نشا الذرة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

كوب سكر.

ربع كوب ماء.

بيضة.

نصف كوب زبدة سائلة.

نصف كوب حليب.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيلا.

كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان صغيرتان إلا ربع بيكنج باودر.

طريقة التحضير:

في قدر متوسطة، ضعي التوت والنشا والسكر والفانيلا والماء.

حركي جيدًا لاستخلاص عصير التوت.

اتركي الخليط لمدة من خمسة لعشرة دقائق جانبًا قبل وضعه على النار.

ضعي الخليط على نار متوسطة من خمسة عشرة لعشرين دقيقة، إلى أن يتكثف ويصبح قوامه مثل المربى الخفيف أو صوص التوت.

اخلطي مكونات الكيك في وعاء خفق ويراعى عدم الإفراط في الخفق للحصول على كيك هش.

في قالب كيك متوسط الحجم ضعي كوب من خليط المربى المعد مسبقًا.

ضعي خليط الكيك وأخيراً أضيفي كوب من خليط المربى على السطح عشوائيًا.

اخبزي القالب في فرن درجة حرارته 180 لمدة 40-30 دقيقة.