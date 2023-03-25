شوربة بصل وثوم

المكوّنات:

ملعقة كبيرة زبدة.

بصلتان مقطعتان.

10 فصوص ثوم.

كوب بصل أخضر مقطع.

حبتا بطاطس مقطعتان إلى مكعبات.

عودا قرنفل.

ورقة غار.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ماء حسب الحاجة.

مكعبا جبنة مثلثات.

علبة قشطة.

طريقة التحضير:

في قدر، أذيبي الزبدة على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وقلبي مدة 5 دقائق.

أضيفي البصل الأخضر وقلبي مدة دقيقتين.

أضيفي البطاطس وقلبي المكونات مدة 5 دقائق.

أضيفي القرنفل، ورق الغار، الملح والفلفل الأسود وقلبي.

اغمري المكونات بالماء وغطي القدر.

اتركيه على النار حتى يغلي وتنضج المكونات.

ارفعي القدر عن النار، أزيلي ورق الغار.

أضيفي الجبن والقشطة.

اطحني المكونات بواسطة الخلاط اليدوي.

ضعي القدر على نار متوسطة حتى تغلي الشوربة ويثقل قوامها.