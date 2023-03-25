برياني دجاج تكا هندي

المكوّنات:

لتحضير الدجاج:

500 جرام صدر دجاج مقطع إلى مكعبات.

ملعقة كبيرة بهارات تندوري.

نصف ملعقة كبيرة بهارات دجاج.

ملعقة كبيرة خلّ أبيض.

كوب لبن زبادي.

فلفل أحمر حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

انقعي الدجاج في وعاء مع بهارات التندوري، بهارات الدجاج، الخل الأبيض، اللبن الزبادي، الفلفل الأحمر، الملح والفلفل الأسود.

أدخليه إلى الثلاجة من ساعتين حتى ليلة كاملة.

انقلي مكعبات الدجاج إلى صينية فرن ثم ضعيها في فرن محمّى من الجزء السفلي على حرارة 200 درجة مئوية من 15 إلى 20 دقيقة.

ضعيها جانبًا لحين الاستخدام.

لتحضير الأرز:

أرز بسمتي (كوبان ماء لكل كأس).

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

ملح بحسب الحاجة.

انقعيه في الماء لمدة ساعة ثم صفيه.

اسلقيه في قدر مع كمية كافية من الماء، الزيت النباتي والقليل من الملح.

اتركيه على النار من دون أن ينضج بالكامل.

لتحضير خلطة البرياني:

بصلة متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح.

حبتا طماطم مقشرتان ومفرومتان.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

3 ملاعق كبيرة لبن زبادي.

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة كبيرة كاري.

نصف ملعقة كبيرة غارام ماسالا (توابل هندية).

ملعقة صغيرة كركم.

نصف كوب ماء.

كوب خضار مشكلة.

حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات ومقلية نصف قلية.

ربع كوب نعناع مفروم.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

ملح بحسب الرغبة.

فلفل أسود بحسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة زعفران منقوع في نصف كوب ماء مغلي.

لتحضير خلطة البرياني:

حمي الزيت في قدر على النار واقلي البصل حتى يشقر.

أضيفي الزنجبيل والطماطم المفرومة، قلبي لدقيقتين.

أضيفي الكاري، الغارام ماسالا، الكركم، معجون الطماطم، اللبن الزبادي، الماء، الملح والفلفل الأسود.

حركي المكونات جيدًا.

زيدي الخضار المشكلة ثم غطي القدر واتركيه لمدة 10 دقائق حتى تصبح الصلصة كثيفة.

في قدر آخر على النار، ضعي نصف كمية الأرز المسلوقة مع حبات البطاطس، الدجاج وصلصة البرياني.

رشي فوق المكونات النعناع المفروم ثم أضيفي الكمية المتبقية من الأرز.

اسكبي الزعفران المنقوع في الماء.

غطي القدر بقطعة قماش واتركيه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة.