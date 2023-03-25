الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 26 مارس

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 26 مارس 2023.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب: إن "السفر سيكون للأسماء الواردة في الحافلة الأولى من كشف المسافرين الجديد رقم (2023/12)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2023/12)".

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

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ونبهت إلى أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأكدت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته".

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، من هنا

المصدر / فلسطين أون لاين