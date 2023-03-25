وظائف شاغرة في شركة جولدن ميديا Golden media - غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة جولدن ميديا Golden media - غزة تعلن فيه عن وظائف شاغرة على النحو التالي:
أولاً: وظيفة كاتبة محتوى
جولدن ميديا تعلن عن حاجتها الي كاتبة محتوي تجيد التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي بالاضافة الي ادارة حسابات وصفحات العملاء ، وفقاً للشروط التالية:
1- التقدم للوظيفة فقط سكان مدينة غزة
2- خبرة سابقة في المجال لاتقل عن عام
3- لديها القدرة علي تحمل ضغط العمل
4- الدوام مكتبي فقط
5- الراتب مجزي
6- لمن تتوفر لديها الشروط ارسال السبرة الذاتية علي الاميل التالي
ثانياً: وظيفة مسوقين
تعلن شركة Golden media عن حاجتها لمسوقين في مجال استقطاب المشاريع ، وفقاً للشروط التالية:
1- اللباقة في التحدث والقدرة على الاقناع أهم عامل للقبول في الوظيفة
2- لديه الخبرة في السوق الخليجي .
3- سيخضع المتقدم لتدريب اول شهر والعمل بنظام النسبة لحين إثبات نفسه للعمل بنظام الراتب + عمولة .
4- سكان مدينة غزة فقط .
5- سيتم التواصل مع جميع المتقدمين وعمل برنامج تدريبي مكثف لهم .
6- لمن تتوفر لديها الشروط ارسال السبرة الذاتية علي الاميل التالي مع ذكر اسم الوظيفة
ثالثاً : وظيفة مصمم/ة جرافيك
تعلن شركة Golden media عن حاجتها لمصمم/ة جرافيك ، وفقاً للشروط التالية:
- اعداد تصاميم سوشيل ميديا مبتكرة وبشكل احترافي.
- لديه القدرة على تصاميم السوشيال ميديا والهويات البصرية.
- أن يجيد استخدام البرامج التالية : illustrator / photoshop /
-أن يكون من القدرة على تحمل ضغط العمل وعدد التصاميم والعمل بروح الفريق.
- دوام كامل مكتبي
- العمل بنظام راتب شهري
- خبرة سابقة في التصميم الجرافيكي لا تقل عن سنتين
- على من يجد في نفسه القدرة والكفاءة الرجاء ارسال CV والاعمال ان وجدت على الايميل التالي::
- نتمنى التوفيق للجميع