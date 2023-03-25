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وظائف شاغرة في شركة جولدن ميديا Golden media - غزة

25 مارس 2023 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة جولدن ميديا Golden media - غزة تعلن فيه عن وظائف شاغرة على النحو التالي:

أولاً: وظيفة كاتبة محتوى

جولدن ميديا تعلن عن حاجتها الي كاتبة محتوي تجيد التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي بالاضافة الي ادارة حسابات وصفحات العملاء ، وفقاً للشروط التالية:

1- التقدم للوظيفة فقط سكان مدينة غزة

2- خبرة سابقة في المجال لاتقل عن عام

3- لديها القدرة علي تحمل ضغط العمل

4- الدوام مكتبي فقط

5- الراتب مجزي

6- لمن تتوفر لديها الشروط ارسال السبرة الذاتية علي الاميل التالي

[email protected]

ثانياً: وظيفة مسوقين

تعلن شركة  Golden media عن حاجتها لمسوقين في مجال استقطاب المشاريع   ، وفقاً للشروط التالية:

1- اللباقة في التحدث والقدرة على الاقناع أهم عامل للقبول في الوظيفة

2-  لديه الخبرة في السوق الخليجي .

3-  سيخضع المتقدم لتدريب اول شهر والعمل بنظام النسبة  لحين إثبات نفسه للعمل بنظام الراتب + عمولة  .

4-  سكان مدينة غزة فقط .

5- سيتم التواصل مع جميع المتقدمين وعمل برنامج تدريبي مكثف لهم .

6-  لمن تتوفر لديها الشروط ارسال السبرة الذاتية علي الاميل التالي مع ذكر اسم الوظيفة

[email protected]

ثالثاً :  وظيفة  مصمم/ة جرافيك

تعلن شركة  Golden media عن حاجتها لمصمم/ة جرافيك   ، وفقاً للشروط التالية:

- اعداد تصاميم سوشيل ميديا مبتكرة وبشكل احترافي.

- لديه القدرة على تصاميم السوشيال ميديا والهويات البصرية.

- أن يجيد استخدام البرامج التالية : illustrator / photoshop /

-أن يكون من القدرة على تحمل ضغط العمل وعدد التصاميم والعمل بروح الفريق.

-  دوام كامل مكتبي

- العمل بنظام راتب شهري

-  خبرة سابقة في التصميم الجرافيكي لا تقل عن سنتين

- على من يجد في نفسه القدرة والكفاءة الرجاء ارسال CV والاعمال ان وجدت على الايميل التالي::

[email protected]

- نتمنى التوفيق للجميع

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