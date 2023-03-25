وظيفة شاغرة في منظمة قرى الاطفال الدولية SOS

تأسست منظمة قرى الاطفال الدولية SOS عام 1949، وهي منظمة اجتماعية مستقلة غير ربحية وغير حكومية. تعمل في فلسطين منذ عام 1966 في مجال التنمية الاجتماعية للأطفال الأيتام والمحرومين والمتخلى عنهم، حيث ترعاهم رعاية تامة وشاملة وذلك بابتكار وإتباع المنهج العائلي الطويل الأمد، من سن الطفولة وحتى سن الاعتماد على النفس، وتحترم جذورهم ومعتقداتهم الدينية والثقافية والاجتماعية، وتطبق قرى الاطفال الدولية SOS سياسة حماية الطفل لتوفير بيئة أسرية أمنة للأطفال.

تعلن منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين عن حاجتها لتوظيف باحث ميداني Field Worker وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: باحث ميداني Field Worker

- المدير المباشر: منسق برنامج تعزيز الأسرة (FSP)

- الحالة: دوام كامل

- نوع العقد: عقد محدود لمدة سنة واحدة

- الموقع: رفح - قطاع غزة

مهام الوظيفة

مجالات الأداء الرئيسية والمسؤوليات الرئيسية كالتالي :

- دعم تقديم الخدمات للأسر المستفيدة

- المساعدة في التقييم الأولي للمستفيدين المحتملين ، كما هو مطلوب من قبل منسق البرنامج.

- وضع خطط تنمية الأسرة (FDP) ومراجعتها بانتظام مع كل أسرة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لبقاء الأطفال وتطورهم على المدى القصير والطويل ولضمان فهم مقدمي الرعاية / الأسر للهدف من البرنامج والمساهمة / العمل تجاه أنفسهم. - الاعتماد.

- تنظيم وتسهيل الخدمات ذات الصلة المقدمة من خلال البرنامج ، بما في ذلك أنشطة مثل بناء قدرات مقدمي الرعاية في رعاية الطفل ، ومجموعات الدعم ، والدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين من البرنامج والأنشطة الترفيهية للأطفال.

- تقديم المشورة النفسية والاجتماعية للمستفيدين حسب الضرورة وعلى أساس القدرات

- الحفاظ على تحديث المعلومات المتعلقة بالمستفيدين والخدمات المقدمة

- إنشاء نظام إيداع المستفيدين وتحديثه باستمرار.

- يحافظ على تحديث قاعدة بيانات SOS

- الاحتفاظ بسجل لجميع الخدمات والدورات التدريبية المقدمة للأسر.

- تقرير عن المستفيد / الأسرة التقدم وتوفير المعلومات اللازمة اللازمة لإعداد التقارير عن البرنامج

- إشراك المجتمع في تنفيذ البرنامج.

- بناء علاقات إيجابية مع المجتمع و / أو السلطات المحلية.

متابعة وتوجيه عمل المتطوعين المجتمعيين.

- المساهمة في تحقيق حقوق الطفل بشكل عام وكذلك تطوير المنظمة في هذا الصدد بشكل خاص.

- دائما ضع مصلحة الطفل أولا

- اتخاذ إجراء أو إبلاغ الهيكل المناسب عن أي حالات انتهاك لحقوق الطفل

- تتبع قضايا حقوق الطفل بشكل عام بالإضافة إلى قضايا التنمية الاجتماعية الحالية والاتجاهات ذات الصلة برسالة المنظمة.

- مسؤول عن رفع مستوى الوعي بمبادئ سياسة حماية الطفل SOS وحماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والهجر والاستغلال والعنف والتمييز

- يدعم مديري وحدات البرنامج في NPDD و CVPD والبرنامج في تنظيم الإجراءات الوقائية ذات الصلة التي تعالج مخاطر CS القائمة والمحتملة على النحو المحدد في تقييم مخاطر CS.

مؤهلات الوظيفة

- شهادة جامعية في الخدمة الاجتماعية - علم الاجتماع - أو علم النفس أو الإرشاد النفسي أو أي تخصص ذو علاقة

- 3 سنوات على الأقل من الخبرة العملية المباشرة في مجال الخدمات الاجتماعية

- خبرة في تطبيق إجراءات إدارة الحالة ، بما في ذلك أساليب وممارسات العمل الاجتماعي في العمل مع الأطفال والأسر

- معرفة جيدة بحقوق الطفل

- خبرة في الإرشاد الفردي والجماعي

- مهارات اتصال قوية

- محو الأمية الحاسوبية

معرفة جيدة بسياسات الرعاية الاجتماعية والخدمات والقوانين على المستوى الوطني ووضع نظام حماية الطفل الوطني والنظام الاجتماعي

- معرفة جيدة بنمو الطفل ، وأداء الأسرة ، والسلوك البشري ، والبيئة الاجتماعية

- الإلمام بأخلاقيات العمل الاجتماعي ونظرياته وأساليبه في العمل مع الأطفال والأسر

- المعرفة حول حماية الطفل وحقوق الطفل

- المعرفة بالقضايا الاجتماعية التي تواجه الأطفال والأسر ، مثل الصحة (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز) ، والفقر ، ونقص الوصول إلى التعليم ، وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم ، والعنف بين الجنسين ، والتمييز ، وتعاطي المخدرات ، إلخ.

- معرفة كيفية تأثير التقاليد والثقافة والمعتقدات والعادات على أداء الإنسان وتطوره على جميع المستويات

- فهم التنوع الثقافي ، وخصائص المجموعات المستهدفة الخاصة ، والآثار المترتبة على التقييم والتدخل

- فهم الخدمات ، بما في ذلك التدخل في الأزمات ، والتدريب على مهارات الأبوة والأمومة ، والإرشاد الأسري ، وحل النزاعات والاستشارات الفردية والجماعية

المهارات المطلوبة

- مهارات اتصال ممتازة

- الالتزام القوي بأخلاقيات وقيم العمل الاجتماعي

- القدرة على وضع الحدود المهنية مع العملاء والحفاظ عليها

- مهارات الاستشارة

- القدرة على التفاوض والتعاون

- التعاطف والرحمة وفهم احتياجات مجموعات العملاء المختلفة ، وعدم إصدار الأحكام ؛ القدرة على التواصل مع الناس من جميع الأعمار والخلفيات وكسب ثقتهم

- القدرة على جمع وتحليل وتقييم ودمج المعلومات الهامة

- القدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق

- القدرة على الدفاع عن حقوق الأطفال والأسر

- نهج عملي ومرن للعمل

- مهارات الملاحظة

- المرونة - للتعامل مع المواقف الصعبة والحالات الصعبة

- حسن إدارة الوقت والمهارات التنظيمية والإدارية

يفضل المعايير الإضافية

- خبرة في تطوير أو تقديم خدمات الدعم الاقتصادي للمرأة والأسرة

- رخصة قيادة

طريقة التسجيل

- يجب على المرشحين المهتمين إرسال خطاب الغلاف الخاص بهم بما في ذلك الإنجازات الوظيفية ذات الصلة والسيرة الذاتية وثلاثة مراجع يمكن تتبعها إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- مبيناً في سطر الموضوع اسم الوظيفة : Field Worker

- ينتهى التسجيل يوم الأحد 2 أبريل 2023

- سيتم فقط الاتصال بالمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة.

- سيتم استبعاد الطلبات بعد الموعد النهائي.

- لن يتم النظر في الطلبات التي لا تتوافق مع الشروط.