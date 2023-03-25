مطلوب محاسبة للعمل في مركز شؤون المرأة

إعلان توظيف صادر عن مركز شؤون المرأة بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة محاسبة وفقاً لما يلي :
- الوظيفة الشاغرة: محاسبة Accountant.
- الموقع: قطاع غزة
- مدة العقد: سنة واحدة مع إمكانية التمديد.
- تاريخ البدء المتوقع: في اسرع وقت ممكن
مهام الوظيفة
- مسؤول عن وظائف المحاسبة والمالية اليومية بما في ذلك تسجيل المعاملات في الوقت المناسب وإدارة النقد والأعمال المصرفية وكشوف المرتبات.
- متابعة أرصدة البنك والدفاتر.
- المشاركة في ضمان الحفاظ على جميع السجلات المحاسبية والوثائق الداعمة لجميع المعاملات المالية بترتيب منتظم وفي حالة آمنة ومأمونة تحت وصاية المنظمة ؛
- إعداد التقارير المالية المهمة والاحتفاظ بها
- إعداد بيانات رواتب الموظف
- ضمان دفع الضرائب بشكل صحيح وفي الوقت المحدد
- ادخال البيانات في نظام المحاسبة WAC
- المساعدة والدعم في إعداد الميزانيات لمقترحات المشاريع وميزانيات المكاتب السنوية
- أداء المهام الأخرى التي قد يتم تعيينها.
مؤهلات الوظيفة
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة
- سنتين على الأقل من الخبرة في المحاسبة والإدارة المالية.
- خبرة لا تقل عن سنة واحدة في العمل مع المنظمات غير الحكومية ؛
- معرفة جيدة بالمحاسبة المالية العامة
- منظم ومنظم للغاية.
- القدرة على العمل تحت الضغط.
- اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة
طريقة التسجيل
- يجب على المرشحات المهتمات إرسال خطاب تغطية باللغة الإنجليزية يوضح كيف تتوافق مهاراتهن وخبراتهن مع الوظيفة إلى جانب سيرتهن الذاتية إلى البريد الالكتروني التالي: [email protected] و من ثم تعبئة نموذج الطلب من خلال الضغط ( هنا )
- يرجى الإشارة في موضوع البريد الإلكتروني: Accountant.
- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو: 26 مارس 2023.