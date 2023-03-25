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مطلوب محاسبة للعمل في مركز شؤون المرأة

25 مارس 2023 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مركز شؤون المرأة بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة محاسبة وفقاً لما يلي :

- الوظيفة الشاغرة: محاسبة Accountant.

- الموقع: قطاع غزة

- مدة العقد: سنة واحدة مع إمكانية التمديد.

- تاريخ البدء المتوقع: في اسرع وقت ممكن

مهام الوظيفة

- مسؤول عن وظائف المحاسبة والمالية اليومية بما في ذلك تسجيل المعاملات في الوقت المناسب وإدارة النقد والأعمال المصرفية وكشوف المرتبات.

- متابعة أرصدة البنك والدفاتر.

- المشاركة في ضمان الحفاظ على جميع السجلات المحاسبية والوثائق الداعمة لجميع المعاملات المالية بترتيب منتظم وفي حالة آمنة ومأمونة تحت وصاية المنظمة ؛

- إعداد التقارير المالية المهمة والاحتفاظ بها

- إعداد بيانات رواتب الموظف

- ضمان دفع الضرائب بشكل صحيح وفي الوقت المحدد

- ادخال البيانات في نظام المحاسبة WAC

- المساعدة والدعم في إعداد الميزانيات لمقترحات المشاريع وميزانيات المكاتب السنوية

- أداء المهام الأخرى التي قد يتم تعيينها.

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة

- سنتين على الأقل من الخبرة في المحاسبة والإدارة المالية.

- خبرة لا تقل عن سنة واحدة في العمل مع المنظمات غير الحكومية ؛

- معرفة جيدة بالمحاسبة المالية العامة

- منظم ومنظم للغاية.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة

طريقة التسجيل

- يجب على المرشحات المهتمات إرسال خطاب تغطية باللغة الإنجليزية يوضح كيف تتوافق مهاراتهن وخبراتهن مع الوظيفة إلى جانب سيرتهن الذاتية إلى البريد الالكتروني التالي: [email protected] و من ثم تعبئة نموذج الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- يرجى الإشارة في موضوع البريد الإلكتروني: Accountant.

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو: 26 مارس 2023.

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