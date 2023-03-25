مطلوب منسقة مشروع للعمل في مركز شؤون المرأة

إعلان توظيف صادر عن مركز شؤون المرأة WAC يعلن فيه عن وظيفة منسقة مشروع مؤهلة للانضمام إلى فريقها في غزة وفقاً لما يلي :

- الوظيفة الشاغرة: منسق المشروع Project Coordinator - (بدوام كامل)

- الموقع: قطاع غزة

- مدة العقد: 9 أشهر (بما في ذلك 3 أشهر فترة الاختبار)

- تاريخ البدء المتوقع: في اسرع وقت ممكن

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجالات ذات صلة.

- خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في وظائف مماثلة و / أو في قطاع مشابه.

- يفضل خلفية تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة جيدة في الدعم الفني.

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- القدرة على تنظيم العمل وتنفيذ الأنشطة بمعايير عالية المستوى ، وسجل حافل في إنتاج عمل جيد.

- إظهار القدرة على العمل الجماعي والتنسيق مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة.

- مهارات تواصل شفهية وشخصية ممتازة.

- مهارات تنظيمية ممتازة وقدرة على العمل بشكل فعال ومستقل تحت الضغط.

طريقة التسجيل

- يجب على المرشحات المهتمات إرسال خطاب تغطية باللغة الإنجليزية يوضح كيف تتوافق مهاراتهن وخبراتهن مع الوظيفة إلى جانب سيرتهن الذاتية التي يجب أن تتضمن ثلاثة مراجع مهنية إلى البريد الالكتروني التالي: [email protected] ومن ثم تعبئة نموذج الطلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو: 26 مارس 2023.