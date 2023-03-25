"حماس" تُعزي في ضحايا زلزال باكستان وأفغانستان

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، عن تعازيها ومواساتها لجمهوريتي باكستان وأفغانستان الإسلاميتين، في ضحايا الزلزال الذي ضرب أنحاءً واسعةً من البلدين وخلّف ضحايا وأضرارًا مادية جسيمة.

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وقالت في بيان صحفي: " نسأل المولى عز وجل أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل"، مضيفة: " نُعرب عن تضامننا الكامل مع الجمهوريتين الشقيقتين حكومةً وشعبًا في هذا المصاب الأليم، وندعو الله تعالى أن يحفظ البلدين من كل سوء ومكروه، ويمنّ على أهالي الضحايا بجميل الصبر وحسن العزاء".

المصدر / فلسطين أون لاين