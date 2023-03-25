الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار محتمل

يطرأ، اليوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد. ويسود خلال الليل جو بارد بشكل كبير.

الطقس يوم الأحد

الأحد: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية، وتسود أجواء شتوية باردة وماطرة في بعض الفترات، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس يوم الإثنين

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون أقل من المعدل السنوي العام بقليل، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة وتبقى الفرصة سانحة لزحات من المطر في بعض المناطق والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين