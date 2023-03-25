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بايرن ميونخ ينهي التعاقد مع ناغلسمان ويعين مدرب جديد

25 مارس 2023 . الساعة 03:39 بتوقيت القدس
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توخيل

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عن إنهاء التعاقد مع المدرب يوليان ناغلسمان وتعيين توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلا له يوم الجمعة.

وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاما بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.

وتولى ناغلسمان المسؤولية في عام 2021 وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي في الموسم الماضي.

وسيلعب بايرن أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات
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#تشيلسي #كرة قدم #بايرن ميونخ #الدوري الالماني #ناغلسمان #توخيل

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