نتنياهو: رفض الخدمة العسكرية "خطر رهيب" على (إسرائيل)

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على خطته لإصلاح القضاء، معتبرا أن ذلك يمثل "خطرا رهيبا على دولة الاحتلال".

وقال نتنياهو في تصريحات من العاصمة البريطانية لندن، حيث يجري زيارة سياسية "الرضوخ لرفض الخدمة العسكرية خطر رهيب علينا"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف "أطالب المؤسسة العسكرية بموقف قوي ضد رفض الخدمة"، مؤكدا أنه لا يمكن لدولة الاحتلال الاستمرار دون جيشها.

تصريحات نتنياهو، تأتي على خلفية إعلان عشرات الطيارين في الاحتياط أنهم لن يحضروا تدريباتهم المقررة الأسبوع المقبل.

المصدر / وكالات