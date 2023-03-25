الاحتلال يطرح مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة والقدس

كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة اليسارية في بيان نشرته على موقعها، الجمعة، “خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، نشرت الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة”.

وأضافت: “بالإجمال نشرت ما يسمى بدائرة أراضي في دولة الاحتلال مناقصات لإجمالي 1029 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس هذا الأسبوع”.

وأشار التقرير إلى أن “سلطة أراضي الاحتلال نشرت الأربعاء، مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنتي إفرات (المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم) وبيتار عيليت (المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم”، لافتةً إلى أن “747 وحدة استيطانية منها في مستوطنة بيتار عيليت و193 وحدة في مستوطنة إفرات”.

وأوضح التقرير أن “حكومة الاحتلال نشرت الثلاثاء، مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس”.

وقالت حركة “السلام الآن” في تقريرها إن “هذه مبادرة بناء أخرى ضارة وغير ضرورية”، مؤكدةً أن “أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخ دولة الاحتلال لا تدوس فقط على الديمقراطية ولكن أيضًا على إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل، وعلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة والدول الصديقة”.

وحذرت من أن “الأكاذيب والانتهاكات للالتزامات طريقة أكيدة لتحويل إسرائيل إلى دولة معزولة”.

المصدر / فلسطين أون لاين