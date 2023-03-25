نماء يتعاقد مع حارس مرمى مميز

غزة / مؤمن الكحلوت:

أبرم نادي نماء صفقة جديدة بضم اللاعب بلال أبو حمدان، قادما من نادي المجمع الإسلامي، وذلك لتعزيز مركز حراسة المرمى.

وسيحمى أبو حمدان عرين المحاربين في دوري الدرجة الأولى، إلى جانب زميله أحمد الشاعر، الذي تم استعادته بعد أن لعب لموسم واحد في صفوف نادي غزة الرياضي.

وظهر أبو حمدان بشكل لافت مع فريق المجمع الإسلامي خلال المواسم الماضية، مما جعله محل أنظار العديد من أندية الدرجتين الممتازة والأولى.

وأبرم نماء العديد من الصفقات المهمة أبرزها ( محمد سلمان، ومصطفى حسب الله، ومحمود عطية، ويوسف أبو زيد، وحاتم نصار)، وتم التجديد لهداف الفريق عاهد أبو مراحيل.

ويسعى نماء بقيادة مدربه بسام أبو الصادق، للمنافسة من جديد على الصعود لدوري الدرجة الممتازة، بعدما فقدها في المباراة الأخيرة في الدوري المنصرم.