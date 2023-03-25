شباب خانيونس يُبرم أول صفقة

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر موثوقة النقاب عن تعاقد نادي شباب خانيونس مع اللاعب أحمد أبو شباب، قادماً من جاره الخدمات، ليكون أول صفقات الفريق للموسم القادم.

وأكدت المصادر لـ " " أن شباب خانيونس ضم اللاعب أبو شباب على سبيل الإعارة لمدة موسمين، حيث حصل نادي الشباب على جميع الأوراق اللازمة من نادي الخدمات واللاعب.

ويلعب أبو شباب في مركز الظهير الأيمن، ولفت الأنظار بشدة في المواسم الأخيرة، مما جعل مدرب الشباب احميدان بربخ يكون على قائمة أولوياته لضمه في الانتقالات الصيفية.

ويسعى شباب خانيونس لتدعيم صفوفه، بعدد اللاعبين بعد مغادرة عناصر من التركيبة الأساسية، بالإضافة لحاجة الفريق للاعبين تعزيز بعد معاناته في المواسم الماضية من شبح الهبوط.

ويحتاج فريق الشباب لـ7 صفقات عل الأقل، لتعويض الراحلين عن صفوفه، وتدعيم خطوط حراسة المرمى والدفاع والهجوم والأجنحة، حيث تم وضع قائمة من اللاعبين لمفاوضتهم، واختيار الأفضل منهم.

ورحل عن شباب خانيونس اللاعبين (باسل الصباحين، وهيثم أبو عودة، ووليد أبو موسى، ومحمد بارود)، ويعتمد النادي على مجموعة كبيرة من أبنائه.

ونجا الشباب بأعجوبة بالغة من مقصلة الهبوط في الموسم الحالي، والموسم قبل السابق، بعدما ظهر بمستوى متواضع، وعدم تعزيز صفوفه بلاعبين في عدة مراكز.