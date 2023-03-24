المغرب أول المتأهلين لكأس إفريقيا وسقوط مفاجئ لنيجيريا

بات المغرب أول المتأهلين الى نهائيات كأس امم إفريقيا 2023 في كرة القدم المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، مستغلا تعادل مطارديه المباشرين جنوب إفريقيا وضيفتها ليبيريا 2-2 الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات المؤهلة.

وفرطت جنوب إفريقيا في فوز في المتناول عندما تقدمت على ضيفتها ليبيريا بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم بيرنلي الإنكليزي لايل فوستر (11 من ركلة جزاء و22)،قبل أن يرد الضيوف بثنائية في الشوط الثاني عبر تونيا تايسديل (68) وتسديدة صاورخة رائعة بعيدة المدى لمحمّد سانغاريه (90+1).

تأهل المغرب الى النهائيات لضمانه أحد المركزين الأول والثاني من المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي.

ويتصدر المغرب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق خمس نقاط أمام جنوب إفريقيا وليبيريا اللتين تلتقيان الثلاثاء المقبل في المغرب الذي اتخذته ليبيريا أرضًا بيتية لعدم اعتماد ملعبه الوطني غير المطابق لمعايير فيفا.

وبات من المستحيل ان يجمع كلا المنتخبين الجنوب افريقي والليبيري ست نقاط معا كونهما يلعبان وجهًا لوجه في الجولة الرابعة ويواجه كل منهما المغرب في الجولتين الاخيرتين وأقصى ما يمكن أن يبلغه أحدهما سبع نقاط في حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له، فيما سيصل كل منهما الى 5 نقاط في حال تعادلهما الثلاثاء وفوزهما على المغرب في الجولتين الخامسة والسادسة.

واستعادت جمهورية الكونغو الديموقراطية توازنها وحققت فوزها الاول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها موريتانيا 3-1 الجمعة في لوبومباشي، في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة.

وتلقت موريتانيا ضربة موجعة مبكرة بطرد مهاجمها ادريسا تيام في الدقيقة 22، فاستغلت جمهورية الكونغو الديموقراطية النقص العددي وحسمت الشوط الاول في صالحها بهدفين سجلهما لاعب وسط نيس الفرنسي غايل كاكوتا (37) ومهاجم مرسيليا الفرنسي سيدريك باكامبو (42).

وأعاد مهاجم فالنسيان الفرنسي علي عبيد منتخب المرابطين الى أجواء المباراة بتقليصه الفارق مطلع الشوط الثاني (55)، لكن مدافع بشيكتاش التركي أرتور ماسواكو أعاد الفارق إلى سابق عهده وأمَّن الفوز الاول لمنتخب بلاده بعد خسارتين متتاليتين، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وبقي المنتخب الكونغولي في المركز الاخير برصيد ثلاث نقاط بفارق الاهداف خلف السودان الذي خسر امام ضيفته الغابون صفر-1 الخميس في افتتاح منافسات المجموعة.

في المقابل، منيت موريتانيا بالخسارة الاولى بعد فوز وتعادل فتجمد رصيدها عند أربع نقاط وفشلت في استعادة الصدارة من الغابون (7 نقاط).

وتملك موريتانيا فرصة رد الاعتبار من الكونغو الديموقراطية عندما تستضيفها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة، فيما يستضيف السودان الغابون الإثنين المقبل.

وفي المجموعة السادسة، حذت تنزانيا حذو الكونغو الديموقراطية وحققت فوزها الأول عندما تغلبت على مضيفتها أوغندا 1-صفر سجله مهاجم القادسية السعودية سايمون مسوفا في الدقيقة 68.

واستغلت تنزانيا خسارة النيجر أمام الجزائر المتصدر بالعلامة الكاملة في ثلاث جولات (1-2) الخميس وانتزعت منها المركز الثاني برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين للاخيرة.

المصدر / وكالات