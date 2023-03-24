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17 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

24 مارس 2023 . الساعة 20:39 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال، في الضفة الغربية ومدينة القدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 17 عملاً مقاوماَ، من بينها 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء 3 زجاجات حارقة، إلى جانب عملية تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 8 نقاط.

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود في القدس، والنبي صالح في رام الله، وفي كفر قدوم بقلقيلية، إلى جانب بيت دجن وبيتا وقريوت في نابلس، وباب الزاوية في الخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة بيت إيل برام الله، وعلى حاجز طيبة في طولكرم، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم في حوسان ببيت لحم.

كما شهدت مدينة نابلس عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال المتمركزة على شافي شمرون، وإلقاء عبوة ناسفة على مستوطنة الون موريه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #القدس المحتلة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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