لاعب إيفرتون: أعشق شهر رمضان والصيام لا يؤثر على مستواي

أعرب الفرنسي عبد الله دوكوري، لاعب خط وسط إيفرتون الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بحلول شهر رمضان المبارك، متطرقاً إلى تأثير الصيام على اللاعبين المسلمين في مختلف المنافسات، وتحديداً الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، مشيداً في الوقت ذاته بخصال نجم الكرة المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح.

وقال دوكوري في تصريحات صحفية نقلتها محطة "بي بي سي" البريطانية: "أحب شهر رمضان كثيراً، صحيح أن لعب كرة القدم أثناء الصيام يبدو صعباً خاصة في فصل الصيف، لكنني أشعر أنني محظوظ لصيام رمضان دون الشعور بمشاكل في حالتي البدنية".

وتابع دوكوري: "ديني هو أهم ما في حياتي، ديني أولاً ثم أضع عملي بعد ذلك، بمقدوري القيام بالأمرين معاً وهو أمر يسعدني، لكنني أخصص وقتاً من أجل الصلاة والذهاب للمسجد".

وأضاف: "أحرص باستمرار على الدعاء فأنا من عائلة متدينة، ويسعدني اللعب في إيفرتون الذي يضم العديد من اللاعبين المسلمين أمثال أمادو أونانا وإدريسا غاي، نحن قريبون من بعضنا بعضًا، إيفرتون يرحب بنا كمسلين، نصلي جماعة في العادة وإدريسا يكون الإمام، فهو الأكبر سناً وله صوت جيد".

محمد صلاح نموذج مثالي

وأشاد دوكوري البالغ من العمر 30 عاماً، بقدرات المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، واصفاً إياه بالنموذج المثالي في عالم كرة القدم.

وقال دوكوري: "محمد صلاح لاعب رائع ونموذج مثالي، إنه مرجعية لكافة اللاعبين المسلمين، هذا الأمر ينطبق أيضاً على ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ".

واختتم دوكوري حديثه بالقول: "أحب محمد صلاح وأحب ساديو ماني، لا يتعلق الأمر بكرة القدم فحسب، لكن كإنسان أحب صلاح، وأراه لاعباً مثالياً".

المصدر / وكالات