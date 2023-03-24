"جبارين": الأسرى انتصروا بإرادتهم وبالالتفاف الشعبي ودعم المقاومة

قال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة "حماس" القيادي زاهر جبارين إن الأسرى الأبطال رغم صعوبة المعركة والظروف المحيطة إلا أنهم كانوا على ثقة بالنصر محاطين بالالتفاف الشعبي ودعم المقاومة.

وأكد جبارين على أن انتصار الأسرى مثّل درسًا مهمًا في الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني في مواجهة إرهاب الاحتلال.

وشدد على أنه "لا خيار أمام الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وجرائمه إلا الوحدة والمقاومة كخيار استراتيجي لنيل حقوقه بالتحرير والعودة".

واعتبر أن قرار الحركة الأسيرة خوض الإضراب عن الطعام في شهر رمضان شكّل سابقة تاريخية فاجأت الاحتلال.

وأضاف أن الوفاء للشهداء والأسرى على طريق المقاومة هو السبيل للانتصار على الاحتلال وطرد كيان الوهم عن أرضنا وتحرير فلسطين والمقدسات.

ودعا شعبنا الفلسطيني وفصائله إلى الوحدة في هذه المعركة القاسية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس والضفة والداخل وغزة.

وحقق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء الماضي، انتصارا على إدارة سجون الاحتلال، وقرروا وقف الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضدهم.

وخاض ممثلو الأسرى جولة مفاوضات صعبة وشاقة مع إدارة سجون الاحتلال، انتهت بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية التي قررها المتطرف "بن غفير"، ما جعل الأسرى يوقفون خطوة الإضراب.

وكان من المقرر أن يشرع 2000 أسير في سجون الاحتلال إضراب "بركان الحرية أو الشهادة"، أمس الخميس فس أول أيام رمضان، يتقدمهم قيادة الحركة الوطنية الأسيرة والأسرى القدامى، رفضًا لقرارات وإجراءات إدارة السجون والمتطرف "بن غفير" بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين