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دعت لمزيد من الرباط والاعتكاف

حماس تحيي جماهير شعبنا اللذين احتشدوا بالأقصى والإبراهيمي

24 مارس 2023 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
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أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن فخرنا بجماهير شعبنا الفلسطيني التي أحيت صلاة الجمعة في الأقصى والإبراهيمي، داعية لمزيد من الرباط والاعتكاف.

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وقالت الحركة في بيان مكتوب: "نحيي جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الذين شدّوا الرحال واحتشدوا بأعداد غفيرة، في أوّل جمعة من شهر رمضان المبارك، للصلاة في المسجد الأقصى في القدس وفي المسجد الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن رغم القيود الكبيرة التي فرضتها قوات الاحتلال الفاشي للحيلولة دون وصولهم للأماكن المقدسة".

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وأضافت: "في الوقت الذي نعبّر فيه عن فخرنا واعتزازنا بجماهير شعبنا الفلسطيني التي أظهرت عمق حبّها للقدس والأقصى والتزامها الدفاع عنه وعن كافة الأماكن المقدسة، فإننا ندعوها لمزيد من الرباط والاعتكاف فيه طوال ليالي شهر رمضان المبارك، ولشد الرحال إليه إحياءً لشعائرنا الإسلامية، ودفاعاً عن مسرى نبينا الأكرم وحمايته من انتهاكات الاحتلال الفاشي واعتداءات مستوطنيه المتطرفين". 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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