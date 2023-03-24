"اتحاد الإذاعات" يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلاميين

دعا اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية "IRTVU" إلى اعتبار الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق والحريات الإعلامية جرائم إنسانية موصوفة ضد الإعلاميين وحرية التعبير.

وشدد وكيل الأمين العام للاتحاد ناصر أخضر على ضرورة تركيز وسائل الاعلام على قضية حقوق الشعب الفلسطيني باستعادة أراضيهم وإزالة الاحتلال عنها.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، نظمها مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، على هامش أعمال مجلس حقوق الانسان في دورته الـ52، المنعقد في جنيف السويسرية.

وأدان أخضر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحقوق والحريات الإعلامية في فلسطين المحتلة، مطالباً "الاحتلال الإسرائيلي بالتعويض على الإعلاميين واحترام حرياتهم وكف الأذى عنهم".

كما شدد وكيل الأمين العام للاتحاد على "اعتبار الانتهاكات الإسرائيلية جرائم إنسانية موصوفة ضد الإعلاميين وحرية التعبير"، داعيا الأمم المتحدة الى "التدخل لحماية الإعلاميين والقيام بدورها في هذا المجال".

ودعا إلى "أوسع حملة تضامن مع قضية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، والتركيز على قضية حقوق الشعب الفلسطيني باستعادة أراضيهم وإزالة الاحتلال عنها".

كما طالب الشيخ أخضر "مواقع التواصل الاجتماعي بحرية نشر المحتوى الفلسطيني بصورة عادلة ومنصفة وعدم تمييزه".

المصدر / فلسطين أون لاين