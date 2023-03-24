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إقالة ناغلسمان من تدريب بايرن ميونيخ وتوخيل بديله

24 مارس 2023 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
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إقالة ناغلسمان من تدريب بايرن ميونيخ وتوخيل بديله

سيتخلى بايرن ميونيخ الألماني عن مدربه يوليان ناغلسمان بحسب ما أعلنت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار ومجلة "كيكر" الرياضية مساء الخميس، قبل أسبوعين فقط من مواجهة الفريق البافاري لمانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في خطوة مفاجئة جدا.

واشارت الوسيلتان الاعلاميتان إلى أن توماس توخل سيكون المدرب الجديد لبايرن ميونيخ.

وكان توخل مدرباً لتشلسي وفاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 2021، قبل أن يقال من منصبه في مطلع الموسم الحالي.

وبحسب كيكر، فقد أجريت اتصالات بين النادي البافاري وتوخل من أجل تولي الاخير مهمة الاشراف على الفريق البافاري.

وقبل فترة التوقف الدولية، تنازل بايرن عن المركز الأول في الدوري الالماني لصالح بوروسيا دورتموند بخسارته أمام باير ليفركوزن 1-2، وهي نكسة أثارت غضب إدارة بايرن وتحديدا المدير الرياضي حسن صالح حميدجيتش.

وكان ناغلسمان واجه بعض الضغوطات أواخر الموسم الماضي عندما خرج من الدور ربع النهائي لدوري الابطال على يد فياريال الاسباني، في حين حقق الفريق باشرافه أسوأ موسم حتى الان منذ 11 عامًا من خلال حصده 52 نقطة بعد مرور 25 مرحلة.

وبعد فترة التوقف الدولية، سيستقبل بايرن ميونيخ دورتموند المتصدر في الاول من نيسان/أبريل على ملعب أليانز أرينا، في مباراة الكلاسيكر علما بأن الاخير يتقدم عليه بنقطة واحدة.

اما في دوري الابطال، فيواجه الفريق البافاري مانشستر سيتي في 11 نيسان/أبريل على ملعب الاتحاد في مانشستر، قبل ان يستقبله بعد ثمانية ايام.

المصدر / وكالات
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#بايرن ميونيخ #ناغلسمان #توماس توخيل

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