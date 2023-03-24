الاحتلال يسلم جثماني شهيدين برام الله ونابلس

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين طارق يوسف معالي من بلدة كفر نعمة برام الله، وكرم علي سلمان من بلدة قوصين بنابلس.

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان مكتوب أن طواقمها استلمت جثماني الشهيدية "معالي" و "سلمان"، وسيتم نقلهما لمجمع فلسطين الطبي في رام الله ومستشفى رفيديا في نابلس، لتوارى جثامينهم الطاهرة الثرى حسب ترتيبات عائلتيهما.

والشهيد "معالي" متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم: وليد (12 عاما)، وليث (8 أعوام)، وأحمد (6 أعوام)، وكان يعمل في محل ألومنيوم خارج القرية، وهو أسير سابق أمضى عامين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

والشاب كرم سلمان، استشهد في التاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي برصاص مستوطن، قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية.

ومنذ عودة قوات الاحتلال لسياسية احتجاز الجثامين في الثلاجات والمقابر في تشرين أول/ أكتوبر 2015، وصل عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى اليوم 132، وترفض تقديم تقارير عن مصائرهم، أو تمكين عائلاتهم من معاينتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين