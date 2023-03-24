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خلال الأسبوع الماضي

مقتل مستوطن و3 جرحى في 181 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

24 مارس 2023 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن وقوع قتيل و3 جرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وفي الفترة الممتدة ما بين 17-03-2023 حتى 23-03-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" استشهاد فلسطينيين اثنين، وومقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين.

ونفذ المقاومون والشبان الثائر 181 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس، بينها 24 عملية إطلاق نار، وعملية طعن واحدة، وإحراق أماكن ومنشآت عسكرية، وتفجير 3 عبوات ناسفة.

ورصد المركز استهداف قوات الاحتلال بأربع زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، إلى جانب التصدي لـ28 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وشملت أعمال المقاومة خروج 7 مظاهرات، واندلاع 63 مواجهة مع قوات الاحتلال، تخللها 47 عملية إلقاء حجارة.

واشتعلت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” في تقريره الدوري (1177) عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل (8) إسرائيليين، وإصابة (43) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #القدس المحتلة #مقتل مستوطن #الضفة الغربية

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