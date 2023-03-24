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خلال وقفة "نصرة للضفة المحتلة والقدس"

العامودي: إرادة شعبنا لن تنكسر ولن تتوقف مقاومتنا بالضفة والقدس حتى التحرير

24 مارس 2023 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة التي نظمتها حماس (تصوير: محمود أبو حصيرة)

أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" في غزة، علي العامودي، أن المقاومة في الضفة الغربية ماضية على درب الشهداء، وعلى درب القائد مازن فقها، والذي وافق ذكرى اغتياله الخامسة اليوم الجمعة.

وقال العامودي في وقفة نظمتها حركة حماس، في مدينة غزة، الجمعة، تحت شعار: "نصرة للضفة المحتلة والقدس، إن إرادة شعبنا لن تنكسر ولن تتوقف مقاومتنا بالضفة والقدس حتى التحرير.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة واحدة متواصلة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، مشيرا إلى أن غزة في مقدمة المعركة وستستمر في مقارعة المحتل.

ونوه القيادي العامودي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب دينية غير مسبوقة على المسجد الأقصى.

وشدد على أن القدس خط أحمر والمقاومة لن تضع سلاحها ولن توقف جهادها حتى التحرير.

وفي ملف الأسرى، أكد العامودي على أن وحدة الشعب الفلسطيني خلف قضية الأسرى كانت سببا في انتصارهم على السجان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الضفة #حركة حماس #علي العامودي #العامودي

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