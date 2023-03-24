فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبرز الأرقام القياسية التي حققها كريستيانو رونالدو

العامودي: إرادة شعبنا لن تنكسر ولن تتوقف مقاومتنا بالضفة والقدس حتى التحرير

"الزراعة" تؤكد توافقها مع مستوردي الفواكه بشأن فحص متبقيات المبيدات

هتافات مقدسية للقائد "الضيف" بعد صلاتي الفجر والجمعة بالأقصى

مئة ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في "الأقصى"

المعتقل السياسي في سجون السلطة أيمن أبو عرام صائم لليوم الثاني

نسرين وأطفالها.. عائلة فقيرة يسدُّ رمقها العبوات المعدنية الفارغة

ماذا يحصل للجسم عند الإفطار على التمر والماء؟

هل سيمر بشكل آمن؟.. كويكب ضخم بحجم يمر قرب الأرض مساء اليوم

الهدمي: ممارسات المستوطنين في الأقصى تُنذر باشتعال الأوضاع

"الزراعة" تؤكد توافقها مع مستوردي الفواكه بشأن فحص متبقيات المبيدات

24 مارس 2023 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
...
"الزراعة" تؤكد توافقها مع مستوردي الفواكه بشأن فحص متبقيات المبيدات
غزة/ رامي رمانة:

أعلنت وزارة الزراعة أمس، توصلها إلى توافق مع المستوردين حول إجراء فحص متبقيات المبيدات في الفواكه الواردة إلى قطاع غزة.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني لصحيفة "فلسطين" أنه في ظل التفاهم الجديد، سيخضع الصنف الواحد من الفواكه المستوردة لفحصين في الشهر، ويساهم التاجر بنسبة 30% من التكلفة، على أن تواصل وزارة الزراعة أخذ العينات من جميع الشحنات لإتمام الفحوصات المخبرية، أي أن الوزارة ستتكفل بحوالي 70% من الفحوصات الخاصة بالفواكه المستوردة.

وأضاف البسيوني أن الاتفاق يؤكد على موقف الوزارة المعلن سابقًا حول سعيها لتعزيز جودة الواردات الزراعية، وضمان سلامتها وخلوها من أي متبقيات، وأن الوزارة لم تفرض أي ضريبة على تجار الفواكه كما أشاع البعض.

وأهاب بجميع الجهات تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الإشاعات، مشددًا على أن الوزارة ستستمر بأداء دورها في التأكد من خلو الفواكه والخضراوات من أي مواد تضر بالصحة العامة، سواءً ما يُزرع داخل غزة أو ما يُستورد من الخارج.

تويتر تويتر
#وزارة الزراعة #الزراعة في غزة #مستوردي الفواكه #متبقيات المبيدات

متعلقات

الأكثر قراءة