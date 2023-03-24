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بالصور مئة ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في "الأقصى"

24 مارس 2023 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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مشهد حي لصلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأٌقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل الكثيرة التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة والقدس المحتلة.

وأفاد المدير العام للأوقاف في القدس بأن 100 ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم الانتشار المكثف لجيش الاحتلال منذ ساعات الصباح، والحواجز العسكرية التي عرقلت وصول المصلين للمسجد.

ووضعت سلطات الاحتلال تعزيزات عسكرية مكونة من ألفي عنصر وسريتي احتياط خاصة، وتمركزت في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وفي محيط المسجد الأقصى.

وعرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول آلاف الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما احتجزت مئات المواطنين من الرجال والنساء على الحواجز العسكرية بين الضفة الغربية ومدينة القدس.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب والتنكيل على عائلة مقدسية كانت في طريقها إلى المسجد الأقصى في حي الشيخ جراح بالقدس.

واحتجزت قوات الاحتلال مئات المواطنين على حاجز "قلنديا" العسكري قضاء رام الله، وحاجز 300 العسكري شمال بيت لحم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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