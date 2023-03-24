هل سيمر بشكل آمن؟.. كويكب ضخم بحجم يمر قرب الأرض مساء اليوم

كشف علماء فلك أن كويكباً ضخماً بحجم "ساعة بيغ بن" سيمر قرب الأرض مساء اليوم الجمعة 24 مارس، وعلى بعد نصف المسافة إلى القمر يوم السبت 25 مارس.

وأفاد العلماء بأن الكويكب المعروف باسم 2023 DZ2، سيمر قرب الأرض بشكل آمن، بسرعة 17426 ميل في الساعة (28044 كم / ساعة)، وفقا لموقع EarthSky. وسيكون باستطاعة محبي الفلك الذين يملكون تلسكوبات 15 سم أو أكبر، رؤية صخرة الفضاء بداية من مساء الجمعة 24 مارس، من نصف الكرة الشمالي.

ويطلق على الكويكب "صخرة الفضاء" اسم 2023 DZ2، ويصل قطرها إلى 305 قدما (93 مترا)، بينما يبلغ ارتفاع ساعة بيغ بن 315 قدما (96 مترا). وسيقترب من الأرض في الساعة 19:51 بتوقيت غرينتش (15:51 بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، على مسافة 107500 ميل (173000 كيلومتر).

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وسيبدو الكويكب وكأنه نجم بطيء الحركة فوق الأفق الجنوبي الشرقي، شرق كوكبة الجبار وكوكبة الكلب الأكبر وكوكبة الكلب الأصغر. وسيكون أقرب نقطة لها في الساعة 3:52 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:52 بالتوقيت العالمي) في 25 مارس.

واكتشف علماء الفلك الكويكب لأول مرة في مرصد لا بالما في جزر الكناري في فبراير 2023، ونظرا لأنه يعبر مدار الأرض، يُعرف الكويكب بأنه من فئة أبولو.

ووفقاً لما هو معروف عن مدار 2023 DZ2 في الوقت الحالي، فإن هناك احتمال واحد من كل 430 بأن يصطدم بالأرض في 27 مارس 2026. ومع ذلك فمن المحتمل أن يختفي هذا الاحتمال الطفيف حيث يتعلم علماء الفلك المزيد عن مسار الكويكب. وتدور صخرة الفضاء حول الشمس كل 3.17 سنة.

المصدر / وكالات