زيلينسكي ينتقد تأخر الغرب في إمداد بلاده بالأسلحة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من غير المقبول تأخير إمدادهم بالأسلحة، واعتبر -خلال كلمة موجهة إلى اجتماع المجلس الأوروبي- أن ما سماه "التأخير" في تزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى بأنه كبير بالفعل.

وقال زعماء أوروبا -في بيان مشترك أمس الخميس- إن الاتحاد الأوروبي سيعزز الجهود "من أجل المساعدة على الوفاء باحتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الملحة" ورحبوا باتفاق لإرسال مليون قذيفة مدفعية إلى كييف العام المقبل.

يأتي هذا، في وقت نشرت فيه السلطات العسكرية النرويجية صورا لإرسال 8 دبابات "ليوبارد-2" ألمانية الصنع، وذخائر عسكرية أخرى إلى أوكرانيا، وذلك ضمن ما يُعرف بتحالف الدبابات داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) المشكل لدعم كييف.

ويضم هذا التحالف حتى اليوم -إضافة إلى النرويج- ألمانيا وبولندا والبرتغال وكندا، لإرسال 48 دبابة "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة النرويجية إنها تقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام الدبابات في بولندا.

المصدر / وكالات