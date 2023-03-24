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24 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

24 مارس 2023 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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24 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 مارس/ آذار في ذاكرة أحداث فلسطين العديد من المشاهد السياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، جاء أبرزه على النحو الآتي:

  • 809 محمد الأمين يتولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد.
  • 1837 كندا تمنح الأفارقة حق التصويت.
  • 1882 المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف الميكروب المسبب المرض السل.
  • 1920 وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.
  • 1990 إنشاء الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي لكل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا.
  • 2008 انتخاب يوسف رضا جيلاني رئيساً لوزراء باكستان.
  • 2014 الخطوط الجوية الماليزية تعلن أن طائرة الرحلة (370) التي فقدت في 8 مارس تحطمت في مياه المحيط الهندي الجنوبية قبالة ساحل أستراليا الغربي، ولا ناجين.
  • 2017 اغتيال القائد القسامي مازن فقها المبعد لغزة، عبر عملاء للاحتلال الإسرائيلي.
  • 2020 اللجنة الأولمبية الدولية تقرر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو إلى سنة 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث فلسطين #24 مارس

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