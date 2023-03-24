24 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 مارس/ آذار في ذاكرة أحداث فلسطين العديد من المشاهد السياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، جاء أبرزه على النحو الآتي:

809 محمد الأمين يتولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد.

محمد الأمين يتولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد. 1837 كندا تمنح الأفارقة حق التصويت.

كندا تمنح الأفارقة حق التصويت. 1882 المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف الميكروب المسبب المرض السل.

المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف الميكروب المسبب المرض السل. 1920 وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.

وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. 1990 إنشاء الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي لكل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا.

إنشاء الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي لكل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا. 2008 انتخاب يوسف رضا جيلاني رئيساً لوزراء باكستان.

انتخاب يوسف رضا جيلاني رئيساً لوزراء باكستان. 2014 الخطوط الجوية الماليزية تعلن أن طائرة الرحلة (370) التي فقدت في 8 مارس تحطمت في مياه المحيط الهندي الجنوبية قبالة ساحل أستراليا الغربي، ولا ناجين.

الخطوط الجوية الماليزية تعلن أن طائرة الرحلة (370) التي فقدت في 8 مارس تحطمت في مياه المحيط الهندي الجنوبية قبالة ساحل أستراليا الغربي، ولا ناجين. 2017 اغتيال القائد القسامي مازن فقها المبعد لغزة، عبر عملاء للاحتلال الإسرائيلي.

اغتيال القائد القسامي مازن فقها المبعد لغزة، عبر عملاء للاحتلال الإسرائيلي. 2020 اللجنة الأولمبية الدولية تقرر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو إلى سنة 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر / فلسطين أون لاين