24 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 مارس/ آذار في ذاكرة أحداث فلسطين العديد من المشاهد السياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، جاء أبرزه على النحو الآتي:
- 809 محمد الأمين يتولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد.
- 1837 كندا تمنح الأفارقة حق التصويت.
- 1882 المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف الميكروب المسبب المرض السل.
- 1920 وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.
- 1990 إنشاء الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي لكل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا.
- 2008 انتخاب يوسف رضا جيلاني رئيساً لوزراء باكستان.
- 2014 الخطوط الجوية الماليزية تعلن أن طائرة الرحلة (370) التي فقدت في 8 مارس تحطمت في مياه المحيط الهندي الجنوبية قبالة ساحل أستراليا الغربي، ولا ناجين.
- 2017 اغتيال القائد القسامي مازن فقها المبعد لغزة، عبر عملاء للاحتلال الإسرائيلي.
- 2020 اللجنة الأولمبية الدولية تقرر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو إلى سنة 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.
المصدر / فلسطين أون لاين