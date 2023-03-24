الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي غدا

يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل في ساعات المساء هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الليلة

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس يوم الأحد

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم بعد الأحد المقبل غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

طقس الإثنين

ويوم الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين