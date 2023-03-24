إيقاف طبيب عن العمل في بريطانيا لسبب غريب!

أوقفت هيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية طبيب أطفال مشهوراً، عن العمل لمدة 6 أشهر، ودفع تعويض 297 جنيهاً إسترلينياً، لاستخدام تصريح التنقل المجاني لزوجته، الذي لا يحق له الحصول عليه.

وجدت الهيئة أن تصرف د. جيمس آي بي، الذي يعيش في منزل بقيمة 1.7 مليون جنيه إسترليني في غرب لندن، غير نزيه، وزعم المجلس الطبي العام أن أفعاله تهدد بتقويض ثقة الجمهور بالمهنة.

لكن القرار أثار غضباً بين المسعفين، الذين وصفوه بأنه في غير محله لعدم تعرض أي مريض للخطر من تصرفات الطبيب.

ويعمل د. جيمس استشاري تخدير قلب للأطفال في مستشفى جريت أورموند ستريت، أحد مستشفيات الأطفال المشهورة في العالم.

وقال الطبيب إن ما قام به لم يشكل خطراً على المرضى، ولا يوجد دليل على أن رعايته كانت دون المستوى المطلوب، وأنه طبيب ماهر ويحظى باحترام كبير.

وأضاف: «يمكن لإيقافي عن العمل الإضرار بالمرضى نتيجة تأخير جراحة القلب للأطفال في غيابي».

وقال إن سبب استخدامه للتصريح هو الاستياء من اضطرار موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الدفع مقابل استخدام خدمات النقل أثناء فترة الجائحة، لكنه أدرك الآن أن ذلك خطأ، وأن التهرب من دفع الأجرة من أشكال السرقة ولم يكن هناك عذر لعدم دفع ثمن تذاكري.